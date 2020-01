Explosie beschadigt gebouw en geparkeerde auto’s in Zweedse hoofdstad Stockholm

Een ontploffing om een nog onopgehelderde reden heeft een residentiële meergezinswoning in het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm zwaar beschadigd in de nacht van zondag op maandag. Er werd niemand gewond, aldus de autoriteiten. Het Scandinavische land wordt de laatste tijd geteisterd door een golf van criminele explosies.

Op beelden die werden vrijgegeven, is te zien hoe de gevel en de voordeur vernield zijn en de ruiten in het hele gebouw in de chique buurt van Östermalm aan diggelen zijn. Ook auto’s die nabij het gebouw stonden, zijn getroffen door rondvliegend puin. Volgens de politie is niet duidelijk of de explosie in het gebouw heeft plaatsgehad of erbuiten.

De autoriteiten werden gealarmeerd om 01.00 uur ‘s nachts. Het gebouw werd meteen geëvacueerd. Kort na de explosie was er een andere ontploffing rond 03.00 uur in Uppsala, 70 kilometer ten noorden van Stockholm. Er is op het eerste gezicht geen verband tussen de twee explosies.

De laatste tijd neemt het geweld van en tussen drugsbendes toe. Dat lijdt soms tot bloedige confrontaties. Naast schietpartijen zijn er ook meer en meer explosies door handgranaten of thermosflessen die met buskruit gevuld zijn. Tussen januari en oktober vorig jaar is de ontmijningsdienst 99 keer moeten tussenbeide komen voor tuigen die ontploft waren, het dubbele van het jaar voordien. Daarnaast werden 76 explosieve tuigen ontmijnd.