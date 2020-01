“Gewonde Belgische militairen weer aan de slag in Mali”

De 2 Belgische militairen die in het Afrikaanse Mali gewond geraakten nadat hun voertuig op een bermbom reed, mogen van geluk spreken. Het militaire voertuig waarin ze zaten, kon de explosie opvangen, aldus Defensie dat ook foto’s vrijgaf van de zwaar beschadigde legertruck.

Uiteindelijk liep 1 militair een hersenschudding op door de enorme klap. Een tweede militair geraakte bewusteloos. Beide kregen meteen medische zorgen toegediend en werden binnen de 2 uur naar een Frans militair hospitaal in de regio gebracht, samen met nog een derde Belgische soldaat die zich onwel voelde. “Alle drie mochten ze die dag nog het ziekenhuis verlaten”, aldus kapitein-ter-zee Carl Gillis, commandant van de divisie operaties van de generale staf van Defensie. De betrokken militairen hebben na de nodige medische en psychologische controles intussen hun werk hervat. “Eergisteren hebben ze hun eerste dagpatrouille uitgevoerd.”

Het pantservoertuig waarin de militairen zaten, een Dingo II, liep bij het incident enorme schade op, aldus nog Defensie dat enkele foto’s vrijgaf. “De voorkant is volledig verwoest”, zegt Gillis. “Het motorblok werd 50 meter verder teruggevonden.” Maar de kooi, waarin de militairen zaten, bleef gelukkig intact.

Dat de Belgische pantserwagen op de bermbom inreed, was overigens een kwestie van pech én centimeters. Niet lang voor de Belgen waren er ook al twee Duitse colonnes gepasseerd op de plaats van het incident. De drukplaat die het explosief tot ontploffing bracht was daarnaast bijzonder smal. “Als ze een halve meter ernaast hadden gereden, was het IED niet ontploft.” Het Belgische federale parket is intussen een terrorismeonderzoek gestart, waarbij het ook ter plekke zal afstappen.

In Mali tracht een enorme VN-missie al jarenlang het land te stabiliseren na een mislukte staatsgreep van jihadisten die aan de terreurorganisatie Al-Qaeda zijn gelinkt.