Twee Amerikaanse soldaten dood aangetroffen in militaire basis in Duitsland

In de luchtmachtbasis van Spangdahlem, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, zijn twee Amerikaanse soldaten dood aangetroffen. Dat is maandag meegedeeld door de autoriteiten van de militaire basis. Over de oorzaak van het overlijden bestaat nog geen duidelijkheid.

De twee soldaten, allebei 20 jaar oud, werden donderdag in de vooravond gevonden in de slaapzaal van de luchtmachtbasis. Er is onderzoek geopend.

Spangdahlem, in het westen van Duitsland, vormt de thuisbasis van de 52ste Fighter Wing van de Amerikaanse luchtmacht. De twee soldaten waren verantwoordelijk voor het vliegtuigonderhoud.