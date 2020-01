Duizenden pendelaars laten broek zakken op 19de editie van ‘No Pants Subway Ride’

In verschillende grote steden zoals New York, Londen en Praag lieten pendelaars zondag hun broek zakken om het openbaar vervoer te nemen. Dat deden ze om de 19de editie van ‘No Pants Subway Ride’ te vieren. Die dag werd al in 2002 voor de eerste keer georganiseerd in New York, en is sindsdien uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Deelnemers trekken niet alleen hun mooiste ondergoed aan, sommigen dossen zich ook erg kleurrijk uit om te pendelen.