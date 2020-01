Verdachte bekent na twee jaar moord op Slovaakse journalist Jan Kuciak en diens verloofde

Bijna twee jaar na de moord op de Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde, is de vermoedelijke schutter onverwacht tot bekentenissen overgegaan. Hij gaf maandag voor de rechter tot dat hij beide moorden gepleegd heeft.

De verdachte Miroslav Marcek ging maandag na het voorlezen van de aanklacht over tot de bekentenis. Tot nu toe had hij zijn onschuld altijd staande had gehouden.

De 27-jarige journalist Jan Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova werden op 21 februari 2018 thuis doodgeschoten. Kuciak had zich beziggehouden met onderzoek naar banden tussen politici, bedrijven en georganiseerde misdaad. Zijn artikel, dat pas na zijn dood werd gepubliceerd, leidde tot grootschalige protesten tegen de corruptie en het misbruik van Europese subsidies. Daardoor moesten premier Robert Fico, verschillende andere ministers en het hoofd van de politie aftreden.

De Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova. Foto: rr

De openbare zittingen in de zaak-Kuciak zijn maandag van start gegaan in een rechtbank in Pezinok, in de regio Bratislava. Samen met de vermoedelijke schutter Miroslav M. staan nog drie andere mensen terecht: een medeplichtige, de vermoedelijke opdrachtgever Marian Kocner en een vrouw die als tussenpersoon zou hebben gefungeerd.