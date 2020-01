Uruguayaanse interesse voor onmisbare sterkhouder KV Kortrijk

KV Kortrijk dreigt een van zijn sterkhouders te verliezen. Er is verregaande interesse voor Gary Kagelmacher van Peñarol. De Uruguayaanse eersteklasser wil de centrale verdediger en ex-international maar wat graag inlijven en dat zou een serieuze aderlating voor de West-Vlaamse club betekenen.

Gary Kagelmacher is Uruguayaan en een van de eerste namen die Yves Vanderhaeghe met zekerheid op zijn blad zet. De coach had een tijdlang defensieve kopzorgen omdat hij in eerste instantie niemand vond om naast Kagelmacher te plaatsen. Met Tuta heeft hij eindelijk zijn centraal duo gevonden. Het was de basis voor het succes van de laatste matchen van 2019.

Gary Kagelmacher speelde daarin een heel belangrijke rol. In de beker zorgde hij met zijn goal tegen Union voor de kwalificatie voor de halve finales en dat deed hij fijntjes over tegen Cercle Brugge. Met dat doelpunt zorgde hij voor een geruststellende afstand tussen Kortrijk en de laatste in de stand.

Geboortestad

Nu dreigt Kortrijk zijn sterkhouder dus te verliezen. Peñarol (gedeeld leider in Uruguay, nvdr.) is erg geïnteresseerd om de 31-jarige sterkhouder over te nemen. Voor Kagelmacher zou het een terugkeer betekenen naar zijn thuisland en geboortestad. In Uruguay speelde hij slechts één officiële wedstrijd in de eerste klasse, alvorens hij naar Real Madrid C verkaste.

Zeker is dat het contract van Kagelmacher in juni van dit jaar afloopt. Als Kortrijk dus nog geld voor hem wil vangen, dan zal het deze transferperiode moeten zijn. In juni is hij immers transfervrij. Afwachten dus of het bod van Peñarol afdoende zal zijn om Kortrijk te overtuigen om een sterkhouder te laten vertrekken.