FC Barcelona stoot Real Madrid van de troon als club met de meeste inkomsten

FC Barcelona heeft in het seizoen 2018-2019 wereldwijd de meeste inkomsten gegenereerd van alle voetbalclubs. Met ruim 840 miljoen euro lossen de Catalanen rivaal Real Madrid (757 miljoen) aan de top af. Manchester United (711 miljoen) vervolledigt de top drie.

Het is de eerste keer dat FC Barcelona helemaal bovenaan staat in het jaarlijkse rapport van Deloitte. Ook het doorbreken van de grens van 800 miljoen euro is een primeur. Uitzendrechten blijven de grootste inkomstenbron voor de clubs met 44 procent van de totale pot.

De Premier League blijft het best vertegenwoordigd, met acht clubs in de top twintig. Olympique Lyon en Napoli zijn de nieuwkomers in het lijstje met een 17e en 20ste plek. Tottenham Hotspur maakt procentueel de grootste sprong vooruit, onder meer door het bereiken van de Champions League-finale en het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium.

De volledige top 20:

Positie (vorig jaar), Inkomsten 2018-2019 in miljoen euro (inkomsten 2017-2018)

1 (2) FC Barcelona 840.8 (690.4)

2 (1) Real Madrid 757.3 (750.9)

3 (3) Manchester United 711.5 (665.8)

4 (4) Bayern Munchen 660.1 (629.2)

5 (6) Paris Saint-Germain 635.9 (541.7)

6 (5) Manchester City 610.6 (568.4)

7 (7) Liverpool 604.7 (513.7)

8 (10) Tottenham Hotspur 521.1 (428.3)

9 (8) Chelsea 513.1 (505.7)

10 (11) Juventus 459.7 (394.5)

11 (9) Arsenal 445.6 (439.2)

12 (12) Borussia Dortmund 377.1 (317.2)

13 (13) Atlético Madrid 367.6 (304.4)

14 (14) Inter Milan 364.6 (280.8)

15 (16) Schalke 04 324.8 (243.8)

16 (15) AS Roma 231 (250)

17 (/) Olympique Lyonnais 220.8 (164.2)

18 (20) West Ham United 216.4 (197.9)

19 (17) Everton 213 (212.9)

20 (/) Napoli 207.4 (182.8)