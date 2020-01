Twintigers gieten kokend water over man en gooien hem van trap

Kortrijk - Twee twintigers zijn maandag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld voor foltering. Tijdens een discussie goten ze kokend water over het slachtoffer, beschoten hem met een bolletjesgeweer en gooiden hem van de trap. De ene beklaagde kreeg twee jaar cel met voorwaarden, de andere werd veroordeeld tot tien maanden effectieve celstraf.

De feiten dateren van juli 2018 toen een van de beklaagden, een 25-jarige man uit Kortrijk, bij het slachtoffer in een appartement in Aalbeke logeerde. Er ontstond plots een discussie en die liep al snel uit de hand. De twee beklaagden goten kokende thee over het slachtoffer, waarna ze hem met een bolletjesgeweer tussen de ogen schoten. Ze gaven de man ook enkele klappen en gooiden hem ten slotte van de trap.

Het slachtoffer was er erg aan toe, hij liep zware brandwonden op. De daders besloten daarop om hem met een bestelwagen naar het ziekenhuis te brengen. De advocaat van slachtoffer omschreef de feiten tijdens het proces als “een slechte film”.

De ene beklaagde zat een tijdlang in voorhechtenis en werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. Als hij zich aan zijn voorwaarden houdt, moet hij niet naar de cel. Hij moet onder andere agressiebegeleiding volgen en moet een vaste woonplaats zoeken. De tweede beklaagde kwam niet opdagen voor zijn proces. Hij werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van tien maanden.