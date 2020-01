Vader steekt zoon vijf keer met mes tijdens uit de hand gelopen kerstfeestje

Oudsbergen - Een 67-jarige man uit Oudsbergen riskeert een gevangenisstraf van een jaar (met uitstel) omdat hij zijn zoon twee jaar geleden, na een kerstetentje, vijf keer heeft gestoken met een keukenmes. De man beweerde voor de Tongerse strafrechter dat hij uit zelfverdediging handelde, omdat hij net voor de steekpartij slagen had gekregen van zijn zoon.

De feiten speelden zich af op kerstdag 2017 na een familietentje in de woonwagen van de man. De man had al zijn familieleden, die allemaal in een woonwagenpark wonen, uitgenodigd voor de kerst in zijn woonwagen. Na het etentje ging de zoon, een van de dochters en haar vriend naar het nabijgelegen tuinhuisje om er te gaan armworstelen. Naarmate de avond verstreek, werd ook de sfeer tussen de armworstelaars grimmiger, totdat het tot een ruzie kwam tussen de zoon en de bijzit van zijn zuster.

De bejaarde man probeerde tussen de twee dronken mannen te komen, de boel te sussen en gaf zijn zoon enkele klappen. Toen hij zich omdraaide om naar zijn caravan te gaan, pakte de zoon zijn vader hardhandig vast, maar die kon zich losrukken. Daarbij viel de zoon van de trap.

De man ging zijn woonwagen in en pakte een keukenmes. Toen zijn zoon hem opnieuw wilde aanvallen ‘prikte’ hij hem enkele keren. “Hij is op mijn kop blijven slaan totdat de dochters kwamen. Mijn zoon is onhandelbaar en hij dringt aan iedereen zijn wil op. Het is iedere dag wel iets anders”, zei de bejaarde man maandag aan de strafrechter.

Maar volgens de advocaat van de zoon klopt dit niet. “Die man heeft veel fantasie. De getuigen hielpen de zoon recht en wilden weggaan. De vader kwam naar buiten gestormd met het mes en is naar hem toegelopen.”

Aan het uit de hand gelopen kerstfeestje hield de zoon vier steekwonden over. Vonnis op 10 februari.