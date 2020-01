Israëlische politie pakt sekteleider op die met 50 vrouwen samenleefde en hen als slaven behandelde

De Israëlische politie heeft naar eigen zeggen een man opgepakt die met vijftig vrouwen samenleefde in een afgesloten gebouw in het centrum van Jeruzalem. De man, een zestiger, behandelde volgens de politie de vrouwen als slaven. Ook acht vrouwen zijn opgepakt als medeplichtigen.

Volgens de nieuwssite Ynet gaat het om een rabbijn van een strenge Joodse sekte. Onder de opgepakte vrouwen zou zich ook zijn eigenlijke echtgenote bevinden. Volgens de nieuwssite zou de man zijn aangeklaagd door vrouwen die uit de sekte waren gestapt.

Op een video die in het pand is opgenomen zijn donkere kamers te zien in een volgestopt gebouw waar het gips van de muren afbladert. Er zijn plastic kasten te zien en stapelbedden van drie verdiepingen in kleine kamers.

De autoriteiten hadden vroeger al informatie over het gebouw gehad en over de mensen erin. Uit de informatie die de speurders daarop verzamelden, bleek dat de man de leider was van een groep. De vrouwen werden afgeschermd van de samenleving en van hun families. Kinderen die jonger dan vijf jaar waren, werden in aan afzonderlijk gedeelte van het gebouw vastgehouden. De man bestrafte de vrouwen op meerdere manieren en pikte hun geld in. Ook het geld dat vrouwen buitenshuis verdienden, moesten ze aan de sekteleider afgeven.