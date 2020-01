Miss België Celine Van Ouytsel komt in bad even terug op incident met beha: “Alles gaat natuurlijk heel snel”

Een traditie die net als de verkiezing van Miss België al jaren standhoudt, is uiteraard de eerste fotoshoot in bad. Ditmaal was de 23-jarige Celine Van Ouytsel de gelukkige. Gedurende de shoot nam ze ook even de tijd om terug te keren op haar val tijdens de show, waarbij ze zelfs een beha verloor. “Voor ik op het podium ging, is er blijkbaar op de een of andere manier een beha in mijn mouw terechtgekomen”, vertelt ze. “Alles gaat natuurlijk heel snel, en we hebben dat niet opgemerkt.”