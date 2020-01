Verstopt en verdronken? Of ontvoerd? Politie looft klein fortuin uit voor duidelijkheid over verdwijning van kleutertje: “Hopelijk brengt dit gerechtigheid”

De Australische politie looft een beloning van 620.000 euro uit, in de hoop om een vijftig jaar oude verdwijningszaak op te lossen. Cheryl Grimmer was drie jaar, toen ze in 1970 verdween op het strand. De politie gaat ervan uit dat de kleuter destijds om het leven werd gebracht, maar haar lichaam werd nooit teruggevonden.

Ze had zich geamuseerd, die ochtend op het strand. Geploeterd in het water. Zandkastelen gebouwd. Genoten van de zon. Toen het weer in de vroege middag keerde, was het gedaan met de pret voor Cheryl Grimmer ...