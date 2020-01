Johan heeft postkaartjes uit 160 landen, maar mist er nog enkele: wie helpt hem zijn verzameling te vervolledigen?

Wevelgem - Een postkaartje uit élk land ter wereld, hoe klein ook. Dat is het doel van Johan Vandamme (59) uit het West-Vlaamse Gullegem. Hij stuurt zelf kaartjes naar alle uithoeken, in de hoop er één terug te krijgen. “Ik heb er nu al een paar duizend, maar een kaartje uit Tokelau (Nieuw-Zeeland) of Tuvalu (de voormalige Ellice-eilanden) zou fijn zijn.”

Elk land ter wereld, óók de ministaatjes. Zo begon het ooit voor Johan. Maar intussen kan hij ook al elke staat van de VS afvinken, en een hele hoop kleine en grote steden. En dus heeft hij albums vol postkaartjes, met dank aan “postcrossing”.

“Het is ongeveer vijf jaar geleden begonnen”, zegt de leraar. “Ik verzamelde toen al postzegels, en vond toen een website over postcrossing.” Postcrossing is een internationaal briefkaart-uitwisselingsproject, waarbij je iemand in het buitenland een kaartje stuurt om er zelf eentje te ontvangen. “Ik liet mijn adres en gegevens achter, en de website verbindt je met iemand in het buitenland. Van het een kwam het ander en ondertussen heb ik er al een paar duizend.”

160 landen heeft Johan al kunnen afvinken, maar er blijven er nog enkele over. “Onder meer Togo,Tuvalu, Vanuatu, Tokelau, Togo, Timor-Leste en Syrië ontbreken nog. Het zijn geen voor de hand liggende gebieden, maar ik hoop toch dat ik er iemand kan vinden om mij een kaartje te sturen.”

En dan nog het liefst een “mapkaartje”. “Dat is een postkaart met daarop een landkaart van het land van oorsprong. Maar het mogen ook andere afbeeldingen zijn, hoor. Vlaggen, landschappen, een plaatselijke bezienswaardigheid: ik verzamel ze allemaal.”

Pennenvrienden

Bij zo’n kaartje hoort ook een persoonlijke boodschap. “De voertaal is Engels, en meestal schrijf ik iets over België. Over ons eten, drinken, toeristische trekpleisters enzovoort. En als ze een vraag stellen, beantwoord ik die via mail.”

Enkele ‘pennenvrienden’ heeft Vandamme zelfs al in het echt ontmoet. “Ik had kaartjes uitgewisseld met een vrouw in Maleisië. Toen ze voor een uitwisselingsproject naar Europa kwam, hebben mijn vrouw en ik haar gegidst in Brugge.” En ook op donkere dagen laten de afzenders van zich horen. “Na de aanslagen in Brussel en Zaventem heb ik ook een postkaartje ontvangen met steunbetuigingen. Dat doet altijd deugd.”

Belgische frank

Om de prijs van al die kaartjes en postzegels te drukken, koopt Johan oude postzegels waarvan de waarde nog uitgedrukt is in Belgische frank. “Die worden aan vijftig procent van de waarde verkocht en worden nog steeds aanvaard door de postbedrijven. Het is niet alleen een tikkeltje goedkoper, ze zijn ook mooier dan die internationale postzegels van Bpost, die je vaak maar in één kleur hebt.”

Wie Johan kan helpen bij zijn zoektocht, kan altijd een mailtje sturen naar johanvandamme@hotmail.com.