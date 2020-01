Gevangeniswezen: “Te vroeg om ontsnapping uit gevangenis Wortel aan infrastructuur te linken”

Hoogstraten - Het Gevangeniswezen heeft maandag een bezoek gebracht aan de gevangenis van Wortel (Hoogstraten) om er de ontsnapping van een gedetineerde vrijdagnacht te bespreken en om de gebouwen te inspecteren. Het is echter nog te vroeg om de ontsnapping te linken aan gebrekkelijke infrastructuur, klonk het na afloop.

De gedetineerde in kwestie, een man van van Tunesische afkomst die illegaal in het land verbleef en die een celstraf van vijf jaar uitzat voor vermogensdelicten, slaagde erin om via een gat in de muur zijn cel te verlaten en vervolgens ook de gevangenis zelf te ontvluchten. Zijn celgenoot probeerde mee te ontkomen, maar werd nog op het terrein van de gevangenis gevat. De ontsnapte werd zaterdagavond in het Nederlandse Nijmegen opgepakt bij het plegen van nieuwe feiten.

Het onderzoek naar de ontsnapping is intussen volop aan de gang. “Dat aan de infrastructuur en de uitrusting van de gevangenissen verbeteringen kunnen worden aangebracht, valt niet te betwisten”, laat het Gevangeniswezen maandag alvast weten. “Voor het leggen van causale verbanden met deze ontvluchting is het daarentegen absoluut te vroeg. Het onderzoek richt zich dan ook niet enkel op de uitrusting van de gevangenis, maar ook op andere aspecten die meer van doen hebben met procedures en dergelijke.”