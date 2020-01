Guido vindt stuk verharde stookolie in mosselen die hij onlangs in Aldi kocht: “Zwaar vervuilend spul”

Lievegem - Toen Guido Engels zijn pas gekochte mosselen wou opeten, was zijn eetlust snel over. Hij schrok zich namelijk een bult toen hij een stuk verharde stookolie aantrof in zijn bord. “Zwaar vervuilend spul, dus zeker niet geschikt om op te eten.”

Guido Engels kocht maandagochtend mosselen in de Aldi in Zomergem. “Maar al bij het koken van de mosselen dacht ik al dat er iets niet pluis was”, doet Guido het verhaal. “De mosselen hadden namelijk een rare geur. Ik keek nog eens op de verpakking naar de houdbaarheidsdatum, maar op dat vlak was alles in orde.”

“Hoewel de mosselen niet zo vers roken en een groot deel ervan niet zo smakelijk oogden, besloten mijn vrouw en ik ze toch op te eten.”

Maar na enkele mosselen opgegeten te hebben, merkte Guido plots iets op in zijn bord dat daar niet thuishoorde. “Een stuk verharde stookolie van twee op drie centimeter. Ik herkende het meteen, omdat ik jarenlang werkte als onderhoudstechnieker in de industrie. Zo’n stukjes stookolie worden gebruikt als brandstof voor zeeschepen. Zwaar vervuilend spul dat dus zeker niet geschikt is voor menselijke consumptie.”

Foto: svg

Niet geïnteresseerd

De eetlust van het geschrokken echtpaar was meteen gestild. Guido bracht de mosselen en het stuk stookolie terug naar de winkel. “Hoewel het personeel zeer vriendelijk was en ze de mosselen meteen terugbetaalden, was ik toch wel wat teleurgesteld in hun reactie. Het leek alsof ze niet helemaal geïnteresseerd waren.”

“Het kan altijd gebeuren dat er zaken in voedingswaren terechtkomen die daar eigenlijk niet in thuishoren. Maar neem de situatie dan wel serieus. Mijn vrouw en ik voelen ons allebei zeker niet ziek, maar in deze geldt toch zeker het motto: beter voorkomen dan genezen.”

“Elke klacht wordt ernstig genomen”

Aldi-woordvoerder Dieter Snoeck zegt in een eerste reactie dat Aldi “elke kwaliteitsklacht ernstig neemt”. “In eerste instantie noteert het winkelpersoneel alle details. Vervolgens gaat die informatie naar de kwaliteitsdienst. Een kwaliteitsmedewerker zal ten slotte samen met de leverancier onderzoeken wat precies fout liep. Aldi vraagt haar personeel om in iedere situatie zo objectief mogelijk te blijven. Er was dus geen sprake van desinteresse, al heeft de klant dit dus zo geïnterpreteerd. We zullen de meneer in kwestie alleszins op de hoogte houden van het onderzoek.”