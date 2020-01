Meisje vindt gsm en laat hilarische videoboodschap achter voor eigenaar: “Ben jij dom of zo?!”

Ze lette even niet op en vergat zo haar gsm op het toilet in een club in de Alpen. Gelukkig voor de onoplettende Katalin bracht de eerlijke vindster haar telefoon af aan de bar. Maar niet zonder dat ze eerst een hilarische videoboodschap achterliet. “Ben je dom of zo?!” klonk het. Nu is Katalin op zoek naar het meisje op de video om haar te bedanken.