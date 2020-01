KV Oostende sluit stage af met nederlaag tegen Sankt Gallen

KV Oostende aan het werk in het Spaanse La Manga. Foto: Photo News

KV Oostende heeft zijn winterstage in het Spaanse La Manga maandag afgesloten met een nederlaag tegen Sankt Gallen. KVO gaf tegen de nummer drie uit de Zwitserse hoogste klasse in het slot een voorsprong weg en verloor met 2-3.

Idrissa Sylla bracht Oostende snel voor, maar Jérémy Guillemenot stelde even snel gelijk. Fashion Sakala leek KVO met een doelpunt even voor rust lang naar de zege te duwen, maar de Zwitsers sloegen in het slot nog terug. André Ribeiro en Lukas Görtler schonken Sankt Gallen alsnog een 2-3-zege.

Meteen een kelderkraker

Oostende draait een uiterst middelmatig seizoen en staat in de Jupiler Pro League na 21 speeldagen pas veertiende met achttien punten. Alleen Waasland-Beveren en rode lantaarn Cercle Brugge doen slechter. De kustploeg legde daarom zijn lot op de laatste dag van vorig jaar in handen van Dennis van Wijk, de opvolger van de Noor Kare Ingebrigtsen, die naar het Cypriotische APOEL vertrok. De 57-jarige Nederlander mag zich komende zaterdag meteen opmaken voor een heel belangrijk debuut: KVO speelt dan thuis tegen Waasland-Beveren.