Drie jongemannen die vermist waren na avondje uit in Franse nachtclub, zijn dood aangetroffen in wagen

De drie Franse jongemannen die zondag niet waren teruggekeerd na een avondje uit in een nachtclub, zijn dood aangetroffen in hun auto in het water bij een kleine dam in de buurt van het Franse Saint-Jean-de Maurienne (Savoie). Dat is maandag vernomen uit betrouwbare bron.

Het waren de families van de drie jonge mannen - twee van 18 en één van 20 - die de politie waarschuwden toen hun verdwijning zorgelijk werd na een avond in een nachtclub, op ongeveer 30 kilometer van hun woningen, in dorpen in de vallei.

Een kennis vond later een bumper bij een kleine dam op een bergweg. Na eerste onderzoeken werd het waterreservoir zondagavond leeggemaakt en vond de politie de auto met de lichamen erin, vertelde de gendarmerie van Saint-Jean-de-Maurienne, belast met het onderzoek.

Een team van duikers van de brigade Aix-les-Bains kwam tussenbeide, terwijl de families werden opgevangen in Saint-Jean-de-Maurienne, aldus burgemeester Pierre-Marie Charvoz.