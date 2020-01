Bizarre vondst maandagmiddag in de Reukenstraat in Ternat. Xanne Vermeir trof er tegen de zijgevel van het huis van haar ouders een schoenendoos aan met daarin een dode puppy. “We blijven achter met zoveel vragen.”

Het was serieus schrikken voor Xanne Vermeir toen ze maandagmiddag goed en wel besefte wat er in de schoenendoos lag die iemand had achtergelaten tegen de zijkant van de woning van haar ouders in de Reukenstraat ...