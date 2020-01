Crisisberaad afgelopen: Queen steunt beslissing Harry en Meghan na “constructieve discussie”

Het koppel zal momenteel zowel in Canada als in Engeland verblijven Foto: AFP

Na een crisisberaad over de toekomst van Harry en Meghan binnen het Britse koningshuis, laat de Queen in een officieel statement weten dat haar familie en zij zelf volledig achter de wens van Harry en Meghan staan om een nieuw leven als jong gezin te starten. Er komt nu een overgangsperiode waarin Harry en Meghan hun tijd gaan verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Canada.

“Hoewel we liever hadden gehad dat ze voltijdse leden van de koninklijke familie bleven, respecteren en begrijpen we hun wens om een onafhankelijker leven te leiden”, klonk het na het beraad in het Sandringham House in Norfolk. Via een officieel statement liet de Queen nog weten dat het beraad “over de toekomst van mijn kleinzoon en zijn gezin zeer constructief is verlopen”.

Snel een definitieve beslissing

Prins Harry zou tijdens de discussie ook duidelijk hebben gemaakt dat hij en Meghan niet meer afhankelijk willen zijn van publieke middelen. “Daarom is overeengekomen dat er een overgangsperiode komt waarin de hertog en hertogin van Sussex hun tijd zullen verdelen over Canada en het Verenigd Koninkrijk”, verduidelijkt Elizabeth II.

Volgens de Queen is er wel nog werk aan de winkel: “Het zijn complexe zaken voor mijn familie om op te lossen. Maar ik heb gevraagd om komende dagen tot een definitieve beslissing te komen.”

Het was volgens het ITV News de eerste keer dat prins Harry zijn 93-jarige grootmoeder, zijn 71-jarige vader prins Charles en de hertog van Cambridge, alias broer William (37), ontmoette sinds het nieuws van de stap opzij woensdag wereldwijd als een bom insloeg. Meghan zelf is ondertussen in Canada bij Archie, de zoon van het stel. Zij zou telefonisch aan het overleg hebben deelgenomen.