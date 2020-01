Sultan Qaboos bin Said van Oman is op 79-jarige leeftijd overleden. Maar het Leuvense hotel The Fourth, dat de sultan helemaal had afgehuurd om er, weliswaar kort, te verblijven tijdens zijn bezoek aan het UZ Leuven, blijft nog de hele maand gesloten.

Sultan Qaboos was van plan om tot eind januari in hotel The Fourth te verblijven. In december is de man opgenomen in het UZ Leuven. Qaboos leed volgens diplomaten aan darmkanker. De komst van de sultan ...