Gaia dient een klacht in tegen hanenvechters uit Hoeselt

Hoeselt - Dierenrechtenorganisatie Gaia dient een klacht in tegen de hanenvechters uit Hoeselt. Afgelopen weekend heeft de politie daar op een afgelegen boerderij een site ontdekt die was ingericht voor illegale hanengevechten. De politie kon daarbij ook 28 vechthanen in beslag nemen.

“Hoewel hanengevechten steeds minder opduiken, blijkt het een moeilijk uitroeibaar fenomeen. Blijkbaar is voor sommigen de drang naar bloederige en wrede taferelen sterker dan het naleven van de wet”, luidt het. De praktijk is al sinds 1929 verboden in ons land. Gaia gaat zich ook burgerlijke partij stellen tegen de hanenvechters uit Hoeselt, met de hoop dat ze gestraft zullen worden.

Zaterdagavond ontdekte de lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt achteraan een afgelegen boerderij een zeer uitgebreid en professioneel ingerichte site voor illegale hanengevechten. Verschillende aanwezigen sloegen daarbij op de vlucht. Er zouden ook vechthanen worden gekweekt en professioneel voorbereid, die in beslag werden genomen.