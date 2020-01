Oudste voetballer ter wereld doet er op zijn 52ste (!) nog een jaartje bij

Kazuyoshi Miura is de naam. Spits, actief bij Japans eersteklasser Yokohama en officieel een béétje voetbalgek. Miura verlengde namelijk onlangs zijn contract met een jaar terwijl hij de gezegende leeftijd van 52 (!) jaar heeft bereikt. King Kazu is al sinds 1986 profvoetballer.

Van 2007 was het geleden dat Miura nog eens was uitgekomen in de Japanse eerste klasse, dus toen Yokohama afgelopen seizoen promoveerde, was Miura er als de kippen bij om zijn contract te verlengen. De spits speelde afgelopen seizoen niet al te veel meer bij Yokohama - drie matchen, nul doelpunten - maar het feit dat hij er op zijn 52ste nog steeds bij is, is redelijk uniek. De gewezen international is de oudste, professionele voetballer van de wereld. In het heden en het verleden.

Al sinds 2006 bij Yokohama

“Ik ga de club helpen om in de hoogste afdeling te blijven”, verklaarde Miura op de clubwebsite na het ondertekenen van zijn contract. “Ik zal hard werken en ben denkbaar voor deze kans.” Een veelspeler is Miura al een tijd niet meer en zijn laatste officiële doelpunt dateert al van 12 maart 2017. Miura begon zijn carrière in Brazilië, maar trok na een periode in Italië - bij Genoa - en Kroatië - Dinamo Zagreb - terug naar eigen land. Een uitleenbeurt aan Sydney volgde nog, maar sinds 1 januari 2016 speelt hij al aan één stuk door bij Yokohama.