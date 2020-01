Politierechter gelooft urinetests niet: jongeman is rijbewijs kwijt (tot zijn grote verbazing)

Koksijde - Een jongeman uit Koksijde is tot zijn eigen verbazing zijn rijbewijs definitief kwijt na zijn passage in de politierechtbank van Veurne.

B.V. kwam in september al voor omdat hij kampt met een cannabisverslaving. Toen werd beslist dat hij elke maand een urinetest moest afleveren om te bewijzen dat hij afgekickt was. Anders zou hij op basis van artikel 42 definitief rijongeschikt worden verklaard.

“Wij leggen ook tests voor van de jongste vier maanden waaruit blijkt dat ze, op die eerste na, allemaal negatief zijn”, sprak zijn advocaat.

De rechter was evenwel niet tevreden. “De arts stelt duidelijk dat het om binnengebrachte stalen gaat en ze zelf niet kan weten of die urine wel van hem is. Ik had dat nochtans uitdrukkelijk gevraagd.”

Plassen met controleur bij?

Zowel B.V. als zijn advocaat stonden perplex. “Moet hij dan zoals de wielrenners plassen waar de controleur bij staat misschien?” Dat beaamde de politierechter: “Je mag niet vergeten dat dit drugsgebruikers zijn.”

En dus moest B.V. onmiddellijk zijn rijbewijs afgeven en kreeg hij nog 2.000 euro boete.