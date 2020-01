Duitsland steunt Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam met 4 miljoen euro

De Duitse regering draagt 4 miljoen euro bij aan de financiering van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Hiermee komt het bedrag dat is opgehaald om de nieuwe culturele instelling aan de Plantage Middenlaan te realiseren op bijna 21 miljoen euro, zo meldt de instelling.

Op 2 februari sluit het tijdelijke museum, het Nationaal Holocaust Museum in oprichting, de deuren voor een verbouwing van twee jaar. Het museum komt op de plek van de Hollandsche Schouwburg en de voormalige Hervormde Kweekschool.

De Hollandsche Schouwburg was tijdens de Tweede Wereldoorlog de verzamelplaats, gevangenis en deportatieplaats voor Amsterdamse Joden naar Westerbork en de vernietigingskampen. De Kweekschool was een plek waarvandaan met behulp van het verzet honderden kinderen naar een veiligere plek werden gesmokkeld.

Van de 140.000 Joden en Jodinnen die tijdens de Duitse bezetting in mei 1940 in Nederland leefden zijn er 107.000 in Duitse concentratie- en vernietigingskampen gebracht. Slechts zowat 5.000 overleefden, liet het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

“In Nederland heeft de vernietigingsmachine van de nazi’s op de afschuwelijkste manier gewerkt”, voegde minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas daaraan toe.

Het totale benodigde bedrag voor investeringen in beide gebouwen, educatieve programma’s, de vaste tentoonstelling, programmering en de exploitatie tot en met 2026, bedraagt volgens de laatste berekeningen ruim 27 miljoen euro.