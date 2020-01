Tsjechië kiest voor trainingskamp in Edinburgh tijdens EK 2020

De Tsjechische nationale ploeg zal komende zomer tijdens het EK 2020 in een trainingskamp in de buurt van de Schotse hoofdstad Edinburgh verblijven. Dat heeft een woordvoerder van het team maandag laten weten.

Het team van bondscoach Jaroslav Silhavy zal in Edinburgh gebruik kunnen maken van het Schotse nationale sportcentrum Oriam, dat eind 2016 de deuren opende.

Al zeker tegen Kroatië en Engeland

Tsjechië werkt zijn eerste twee wedstrijden in poule D af in Hampden Park in Glasgow, zestig kilometer verderop. De Tsjechen openen op 15 juni tegen een nog te bepalen land, een winnaar van de play-offs. Dat kan Schotland zijn. Op 19 juni volgt, opnieuw dus in Glasgow, het treffen met Kroatië. Voor de Tsjechen valt op 23 juni het doek over de groepsfase met een duel tegen Engeland op Wembley.