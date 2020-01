Agenten trokken 77 keer hun wapen in 2018

Brussel - In 2018 trokken agenten 77 keer hun dienstwapen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een parlementaire vraag van Michel De Maegd (MR). Ter vergelijking: in 2015, het jaar waarin de aanslagen van Verviers plaatsvonden, was dat liefst 145 keer. Volgens De Crem is het cijfer intussen “genormaliseerd.”

Veruit de meest besproken kogel was diegene die het leven kostte aan de kleine Mawda, het meisje van twee dat in een busje met vluchtelingen zat dat achtervolgd werd door de politie op de E42. Tien van de 77 kogels werden afgevuurd op verdachten die bedreigingen uitten. Vijftien kogels schoot men richting rijdende voertuigen, bijvoorbeeld op vluchtende dieven. Evenveel schoten werd per ongeluk afgevuurd. Dieren kregen zeventien keer de politiekogel.