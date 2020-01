Wie vervangt Jeremy Corbyn bij Labour?

Met de grootste verkiezingsnederlaag ooit achter de kiezen kunnen leden van de Britse Labour-partij sinds gisteren een nieuwe partijvoorzitter kiezen. De nieuwe voorman zal bepalen welke lijn wordt voortgezet: de (extreem-)linkse visie van Corbyn of een meer gematigde koers.

Met 59 zetels verlies is geen twijfel mogelijk: de Britse kiezer lust het erg linkse programma van Jeremy Corbyn niet. Dat hij niet meteen na die historische nederlaag opstapte, deed het laatste greintje goede wil binnen de partij al opdrogen, maar kenners achten het niet onmogelijk dat de Corbyn-lijn doorgezet zal worden. De afgelopen vier jaar slaagde hij erin getrouwen te positioneren op cruciale posten binnen het partijapparaat. Een van die getrouwen is kandidate Rebecca Long-Bailey (40). De vrouw uit Manchester zou het duffe imago van Labour wat kunnen afstoffen, maar ideologisch zit ze op één lijn met Corbyn. Binnen de partij staat ze bekend als mogelijk dé meest rabiate Corbyn-fan.

De grote uitdager is Keir Starmer (57). Hij was de voorbije jaren al Brexit-schaduwminister en zou Labour terug naar het centrum brengen. In een vorig leven was hij jurist en openbare aanklager. Hij is pro-Europees en wil het VK na de Brexit zo dicht mogelijk bij de EU houden. De andere kandidaten zijn relatieve nieuwkomer Jess Philips (38), Lisa Nandy (40), die dissident stemde voor de Brexit-deals van Theresa May en Boris Johnson, en tot slot nog oudgediende Emily Thornberry (59).

Met vier vrouwelijke kandidaten is statistisch gezien de kans groot dat er voor het eerst een vrouw aan het hoofd van de Labour-partij komt te staan. De uitslag is pas voor 4 april.