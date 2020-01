Linde Merckpoel houdt pleidooi voor alleen op reis gaan met je ouders: met mama de wereld zien om haar nog beter te leren kennen

Ze had er jaren over getwijfeld om met haar mama op reis te gaan, maar Studio Brussel-dj Linde Merckpoel (35) vond altijd een reden om dat uit te stellen. Te spannend, of te eenzaam voor papa. Tot moeke Lieve zestig werd en Linde haar meenam naar Sri Lanka om haar een stukje wereld te laten zien. Dit deed de reis met Linde én met haar moeder.