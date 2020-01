Zonen Wilmots gaan aan de slag in Slovenië

Reno Wilmots speelde in totaal negen minuten voor STVV. Foto: JEFFREY GAENS

Globetrotters, die zonen van Marc Wilmots. Middenvelders Marten (20) en Reno (22) gaan na avonturen in Hongarije en Italië nu aan de slag in Slovenië. Eersteklasser NK Triglav Kranj haalt de broers binnen.

De zonen van de voormalige bondscoach startten beiden bij de jeugd van STVV, waarna ze via Standard - en in het geval van Reno ook Roeselare - in Italië belandden bij Avellino. Reno probeerde het nadien nog bij Carpi en derdeklasser Bisceglie, maar zelfs bij die laatste kon hij geen basisplaats bemachtigen. Jongere broer Marten - die nog bij Ferencvaros belandde - wacht zelfs nog op zijn eerste officiële match.

????Reno in Marten Wilmots sta prva Belgijca v dresu NK Triglav Kranj v dolgi in bogati zgodovini.#CasZaTriglav #BordoBeli https://t.co/rI3yRpfNib pic.twitter.com/9K3W1WqiIJ — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) January 13, 2020

Die hopen de broers dus in Slovenië te vinden. Triglav staat na twintig speeldagen zevende op een totaal van tien clubs.