Verlenging van informateursopdracht om PS en N-VA tóch samen te brengen: dit zijn de stand- en breekpunten van de partijen

De informateursopdracht van Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) gaat de verlengingen in. Het duo krijgt twee weken extra om verder uit te klaren of een regering met N-VA en PS dan toch zou kunnen lukken. Maar veel kans op slagen geven de andere partijen die poging niet. “Er is niets veranderd. Dit is tijdsverlies.”