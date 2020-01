Aston Villa haalt ervaren doelman Pepe Reina

AC Milan leent doelman Pepe Reina tot het einde van het seizoen uit aan Aston Villa. Dat heeft het Engelse team van Bjorn Engels maandag laten weten. De Spanjaard moet de geblesseerde Tom Heaton vervangen.

De 37-jarige Reina stond dit jaar als reservekeeper bij AC Milan maar één keer tussen de palen in de Serie A, maar kan teren op een rijke loopbaan. Zijn ervaring zal de club uit Birmingham, pas achttiende in de Premier League, zeker kunnen gebruiken. Afgelopen weekend kreeg de ploeg van coach Dean Smith nog een pijnlijke 1-6 pandoering van Manchester City. “Met zijn ervaring en leiderschap voldoet Pepe aan wat we zochten”, vertelde de coach. “Hij kan de blessure van Tom Heaton opvangen.”

Al bijna twee decennia actief

Reina brak in de vroege jaren 2000 door bij FC Barcelona en speelde nadien in Spanje ook nog voor Villarreal (2002-2005). Nadien verhuisde hij naar Liverpool (2005-2013), waar hij jarenlang vaste man tussen de palen was. Na een uitleenbeurt aan Napoli (2013-2014) stond hij in doel van Bayern München (2014-2015) en opnieuw Napoli (2015-2018). Sinds medio 2018 was hij aan de slag bij AC Milan.