Japanse miljardair zoekt liefje om mee naar de maan te gaan

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa zal in 2023 als de eerste privépassagier rond de maan reizen met een SpaceX-toestel van Elon Musk. De reis is geboekt en betaald, maar alleen is maar alleen. Dus gaat hij op zoek naar een lief om mee naar de maan te vliegen.

De 44-jarige Japanner vergaarde zijn fortuin met de oprichting en verkoop van de online modewinkel Zozo Inc., een soort Japanse Zalando. Zijn fortuin wordt geschat op 1.80 miljard Euro. Geld is ook niet alles, want “terwijl gevoelens van eenzaamheid en leegte langzaam over me heen komen, is er één ding waar ik aan denk: van één vrouw houden”, schrijft hij op een website waar kandidaten zich kunnen melden. “Ik wil een levenspartner vinden. Samen met haar wil ik onze liefde uitschreeuwen vanuit de ruimte.” Het proces en de selectie van die partner wordt het onderwerp van een reality-reeks.

Vrouwen die willen deelnemen aan het programma moeten volgens de website “geïnteresseerd zijn in ruimtereizen en bereid zijn deel te nemen aan de voorbereidende trainingen”. Daarnaast moeten ze “een wens voor wereldvrede koesteren”. Indien u zich geroepen voelt: u hebt nog tot 17 januari de tijd om u kandidaat te stellen (en om Japans te leren).