Moeskroen vraagt vijf miljoen voor doelman Jean Butez

Net als vorige zomer is er interesse voor Moeskroen-doelman Jean Butez. Maar net als toen raakt de 24-jarige Fransman niet weg omdat de Henegouwers een fikse vraagprijs hanteren: vijf miljoen euro.

Veel geld voor een doelman die volgend jaar einde contract is en nu net hersteld is van een armblessure. Te veel zelfs voor de gegadigden. Onder meer Monaco wilde wel investeren in Butez, om hem dan meteen uit te lenen aan Cercle Brugge. Daar zou hij herenigd worden met trainer Bernd Storck, vorig seizoen zijn coach bij Les Hurlus én naarstig op zoek naar een keeper die punten pakt voor groen-zwart. Maar vijf miljoen was ook voor Monaco te veel, dus haakte het af. De reden dat Moeskroen ook nu weer hoog mikt, is dat de helft van de transfersom nog naar Lille gaat, zijn vorige club.