Deze 52 miljoen blijft (voorlopig) nog een tijdje in de Ghelamco Arena

“Er vertrekt niemand”, klinkt het in de Ghelamco Arena. En ze menen het daar, ook al zijn er heel wat miljoenen te verdienen aan hun sterkhouders. Een overzicht van de vijf meest waardevolle, samen goed voor 52 miljoen euro.

Jonathan David - 20 miljoen

De vrucht van het gedegen scoutingsnetwerk van de Buffalo’s. De 20-jarige aanvaller werd als 18-jarige transfervrij weggeplukt bij het Canadese Ottawa en is intussen 20 miljoen euro waard dankzij zijn assists, doelpunten en nieuwe positie achter de spitsen, waar hij door trainer Thorup werd neergezet.

Foto: Photo News

Roman Yaremchuk - 12 miljoen

Gehaald bij Dinamo Kiev voor 2 miljoen euro heeft de 24-jarige Oekraïner zich ontwikkeld tot een spits die op de verdediging weegt. Hij onderscheidde zich ook in de ­Europa League en dat is bij veel clubs niet onopgemerkt gebleven.

Foto: Photo News

Giorgi Chakvetadze - 9 miljoen

We zijn hem door zijn hardnekkige knieblessure een beetje uit het oog verloren, maar Chakvetadze (20) blijft een groot talent, dat al in vele notaboekjes van buitenlandse clubs staat. Eens helemaal fit zal de Georgiër – destijds voor 1,5 miljoen bij Dinamo Tblisi weggehaald – weer gegeerd zijn en zal hij meer waard zijn dan de 9 miljoen euro waarop zijn prijs nu wordt geschat.

Foto: BELGA

Elisha Owusu - 6 miljoen

De Fransman werd voor 1 miljoen euro weggehaald bij Olympique Lyon. In een half jaar tijd is de 22-jarige verdedigende middenvelder al zes keer meer waard. Buitenlandse scouts vinden hem de enige speler in de Jupiler Pro League die zijn rol als verdedigende middenvelder perfect kan invullen.

Foto: BELGA

Michael Ngadeu - 5 miljoen

4,5 miljoen euro voor een verdediger van 28 jaar? Er werd even geslikt toen AA Gent de transfer van de inmiddels 29-jarige Kameroener vorige zomer bekendmaakte. Toch is hij erin geslaagd meteen zijn waarde te tonen. In die mate dat hij intussen 5 miljoen waard is. Als oudere speler – die bovendien verdediger is – je marktwaarde opdrijven, is allesbehalve evident.