Plots heeft Queen toch begrip voor Harry en Meghan

“Vandaag heeft mijn familie zeer constructieve gesprekken gehouden over de toekomst van mijn kleinzoon en zijn gezin”, begint de Britse koningin in haar statement na de ‘familietop’ in Norfolk. De verklaring kwam er na een spoedberaad in het koninklijk buitengoed in Sandringham, waarbij Prins Harry, zijn broer William en Prins Charles aanwezig waren. Prins Philip, die ook aanwezig had moeten zijn, had het domein volgens de Britse pers al verlaten nog voor de gesprekken waren begonnen, omdat hij te kwaad zou zijn op zijn kleinzoon. Het tekent de crisissfeer waarin het Britse koningshuis zich bevindt sinds de aankondiging van Harry en Meghan om zich in Noord-Amerika te vestigen en afstand te nemen van het koningshuis.

De dag begon al bewogen. Voor de bijeenkomst stuurden Harry en William een gezamenlijke verklaring de wereld in om geruchten te weerleggen over het feit dat pestgedrag van prins William de reden zou zijn voor het vertrek van Harry en Meghan. “Voor broers die erg veel belang hechten aan problemen die te maken hebben met mentale gezondheid, is het gebruik van opruiende taal in dit geval beledigend en misschien ook kwetsend”, klinkt het.

Sussende taal

Een verklaring die waarschijnlijk een invloed heeft gehad op het statement van de Queen enkele uren later. “Mijn familie en ik staan volledig achter de wens van Harry en Meghan om een nieuw leven te starten als jong gezin. Hoewel we liever hadden gehad dat ze voltijdse leden bleven van de koninklijke familie, respecteren en begrijpen we hun wens om een onafhankelijker leven te leiden”, zegt ze in haar verklaring.

Een verklaring die opvallend verzoenend klinkt. “Het is niet vreemd dat de Britse royals zich na alle geruchten over open oorlogen willen profileren als een hechte familie”, zegt royaltywatcher Mario Danneels. “Eerst was er het interview van Andrew. Nu spreekt de hele wereld over niets anders dan Harry en Meghan. Het was in het belang van de Queen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, en dat doet ze met een statement waar weinig concrete plannen in staan.”

Hoewel er komende dagen nog knopen moeten worden doorgehakt, werd wel al afgesproken dat Harry en Meghan tijdens een overgangsperiode zowel in Canada als in Engeland zullen wonen. Een toegeving van Harry ten koste van Meghan. “Het is een heel complexe kwestie en er moet duidelijk nog veel uitgeklaard worden”, zegt Danneels. “Want heen en weer vliegen kan niet de oplossing zijn.”

Over de financiële onafhankelijkheid van het paar sprak de koningin evenmin klare taal. Wel zou de Canadese premier de Queen ervan verzekerd hebben dat het land bereid is om te betalen voor de beveiliging van Meghan en Harry, een bedrag dat kan oplopen tot een miljoen dollar per jaar.