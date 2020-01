Cercle Brugge bereid verhuis naar Blankenbergse Steenweg te onderzoeken

Een delegatie van Cercle Brugge heeft maandagavond samengezeten met het stadsbestuur van Brugge. De vereniging uitte zijn teleurstelling over de beslissing die genomen werd over de bouw van een nieuw stadion voor Club Brugge op de Olympiasite, maar kreeg wel te horen dat de Raad van State een positief advies heeft uitgebracht over de site op de Blankenbergse Steenweg.