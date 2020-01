‘Moeder aller beursgangen’ levert nóg meer op

‘s Werelds grootste beursgang ooit, die van de Saudische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco op 11 december, heeft nog wat meer opgeleverd. Door de uitoefening van een zogeheten overtoewijzingsoptie stroomt er een maand na de beursgang nog 3,8 miljard dollar extra in de kas van de onderneming.

Het beursdebuut leverde Saudi Aramco in eerste instantie 25,6 miljard dollar op, waarmee het Alibaba van de troon stootte als grootste beursgang ooit. Die Chinese e-commercereus haalde 25 miljard dollar op in september 2014. Nu zette de Amerikaanse bank Goldman Sachs, een van de banken die de beursgang van de oliemaatschappij begeleidden, achteraf nog eens 450 miljoen aandelen in de markt. Daarmee levert de beursgang in totaal 29,4 miljard dollar op.

Met een beurswaarde van omgerekend om en bij de 1.680 miljard euro is Saudi Aramco ’s werelds grootste, met een lengte voorsprong op Apple (1.220 miljard euro) en Microsoft (1.110 miljard euro). (krs, blg)