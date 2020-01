‘Best Of’ van Shakespeare uit 1623 onder de hamer

Op 24 april gaat bij veilinghuis Christie’s in New York Comedies, Histories and Tragedies van William Shakespeare onder de hamer. Het uiterst zeldzame boek uit 1623 zal naar verwachting 4 tot 6 miljoen dollar opbrengen.

De allereerste ‘Best Of’ van William Shakespeare, zo kan je deze ‘First Folio’ uit 1623 met liefst 36 toneelstukken nog het best omschrijven. Het historische belang ervan is niet te onderschatten, want het bevat teksten als Macbeth, The Tempest en As You Like It, teksten die zonder dit verzamelwerk onherroepelijk verloren zouden zijn gegaan. Het boek werd samengesteld door vrienden van de schrijver, na diens dood in 1616. Verkoper van dienst is het Mills College uit Oakland, Californië. Het record voor een zogeheten ‘First Folio’ staat op bijna 6,2 miljoen dollar en dateert al van 2001, klinkt het bij Christie’s.(krs, rtrs)