Europese auto’s minder betrouwbaar dan Aziatische

My Toyota is fantastic. De niet meer zo jonge lezers onder ons zullen zich de slogan ongetwijfeld nog herinneren. Volgens Test-Aankoop heeft die leuze nog altijd niets aan actualiteit ingeboet: of het nu bij de stadswagentjes, de kleine gezinswagens, de gezinswagens, de monovolumes of de SUV’s is, het Japanse merk prijkt altijd in de top 3 van meest betrouwbare wagens, soms zelfs met twee modellen en/of motorisaties.

Porsche redt de meubelen

“Er valt gewoon niet naast te kijken: zowel de auto’s uit Japan als die uit Zuid-Korea scoren goed tot zeer goed”, zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop. In de top 5 (zie infografiek) staan liefst vier Japanse merken, met als primus Lexus, het luxueuzere zustermerk van Toyota. De Duitse sportwagenbouwer Porsche weet zich als enig Europees merk in de top 3 te rijden, terwijl BMW en Audi nog net de top 10 halen.

De andere Europese merken, waaronder flink wat gevestigde waarden, scoren minder goed. “Zo halen zowel Renault, Opel, Volvo, Seat, Citroën, Peugeot, Fiat als Alfa Romeo lagere punten voor betrouwbaarheid dan de Japanse merken. Merken zoals Fiat, Alfa Romeo, Opel, Lancia, Citroën en Peugeot worden ook vaker geciteerd wanneer we peilden naar specifieke technische problemen”, aldus November. Opvallend: vier van de vijf minst betrouwbare auto’s komen uit de Fiat-groep; het vijfde merk – Saab – is inmiddels van de markt verdwenen. “De conclusie is dan ook zonneklaar: de Europese merken moeten zich herpakken.”

410.000 banen op tocht in Duitse auto-industrie

En de tijd dringt, want volgens een rapport van de adviesraad voor de Duitse overheid NPM, waarover de Duitse zakenkrant Handelsblatt bericht, staan alleen al in de Duitse autosector – de belangrijkste van Europa – de komende tien jaar 410.000 banen op de tocht als gevolg van de overgang naar elektrisch rijden. Alleen al bij de productie van verbrandingsmotoren en -onderdelen lopen volgens de krant ongeveer 88.000 werknemers gevaar hun baan te verliezen.

In 2018 was de auto-industrie goed voor 834.000 banen in Duitsland. Dat was het hoogste aantal sinds 1991. De sector is dan ook een belangrijke motor voor de groei van Europa’s grootste economie. Volgens de Duitse vereniging voor de auto-industrie (VDA) gaat de adviesraad met zijn raming uit van een “onrealistisch extreem scenario”.