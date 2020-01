Pauselijke clash over celibaat

In zijn nieuwe boek over de crisis rond het kindermisbruik in de katholieke kerk verzet de voormalige paus Benedictus XIV zich tegen de voorstellen om het celibaat voor priesters af te schaffen. Vorig jaar liet paus Franciscus namelijk weten dat ook getrouwde mannen priesters moeten kunnen worden in afgelegen gebieden waar er een tekort is aan priesters.

Nadat er de voorbije jaren talloze gevallen bekendraakten over misbruik door priesters, wordt er zowel binnen als buiten de kerk opgeroepen om een einde te maken aan het verbod op het huwelijk voor priesters. Een voorstel waar de voormalige paus, die zes jaar geleden op pensioen ging, niet over te spreken is. Volgens Benedictus moeten priesters hun rol vervullen als “bruidegom van de kerk”.

“Celibaat nooit optioneel”

In zijn boek Vanuit de diepte van onze harten: priesterschap, celibaat en de crisis van de katholieke kerk, dat op 20 februari uitkomt, schrijft Benedictus dat “het priesterschap door een donkere periode gaat”. “Gewond door de onthulling van zovele schandalen en verontrust door het constant in vraag stellen van hun toegewijd celibaat, komen vele priesters in de verleiding om op te geven en alles achter te laten”, klinkt het.

Paus Franciscus laat nu weten dat het celibaat nooit optioneel mag zijn. “Ik herinner me dat paus Paulus VI zei: Ik ga liever dood dan dat ik de wetgeving rond het celibaat aanpas. Ik vind het celibaat een geschenk voor de kerk”, klinkt het. (lto)