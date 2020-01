Plofkraak bij Bpost in Zaventem

Zaventem - Op een postkantoor van Bpost langs de Leuvensesteenweg in Zaventem vond afgelopen nacht een plofkraak plaats. Rond halfvijf vanochtend ging het brandalarm er af. Bij aankomst kwam er veel rook uit het kantoor en waren er nog enkele kleine ontploffingen.

Het is nog niet duidelijk of er bij de plofkraak ook effectief buit werd gemaakt. Dat zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen. "We moeten nu nagaan hoeveel geldlades er nog aanwezig zijn. Het is dan aan Bpost om te bekijken hoeveel geld er al dan niet aanwezig was", zegt de korpschef. Het labo en DOVO zijn nog steeds ter plaatse voor sporenonderzoek. De schade is aanzienlijk. "De inkomhal is total loss en ook aan de achterkant van het gebouw is er zware schade als gevolg van de ontploffingen."

De politie is volop bezig met camerabeelden te bekijken en ook eventuele getuigenissen af te nemen in de omgeving. In Zaventem is het alvast de eerste keer dat er een plofkraak plaatsvindt. "Dit is inderdaad de eerste keer ook in mijn carrière. Zulke plofkraken zien we eerder in grensstreken dan in de rand rond Brussel. We bekijken dan ook of er een link kan gelegd worden met die zaken. Ik betwijfel immers sterk dat het hier om een eenmalig feit gaat."

De werknemers van het kantoor zullen vandaag hoogstwaarschijnlijk niet meer aan de slag kunnen.