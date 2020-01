Zinkgat slokt bus op in China: zes doden

Minstens zes mensen zijn om het leven gekomen toen een volledige bus opgeslokt werd door een zinkgat in Xining, de hoofdstad van de provincie Qinghai in het centrum van China. Dat meldt de Britse omroep BBC. Zestien mensen raakten gewond.

Het incident gebeurde maandagavond aan een bushalte aan een ziekenhuis: in een mum van tijd werd de bus - met passagiers - verzwolgen door een gat in het wegdek. Ook verschillende voetgangers werden meegesleurd.

Op camerabeelden is te zien hoe mensen aan de bushalte plots voor hun leven moeten rennen terwijl de grond onder de bus begint in te zakken. Meteen nadien is te zien hoe in het gat een explosie plaatsvindt. Terwijl omstaanders proberen te helpen, worden ook zij meegesleurd als plots het gat groter wordt. Volgens staatsmedia had het gat een diameter van tien meter.

Zinkgaten zijn een vaak voorkomend fenomeen in China. Velen wijten dat aan de goedkope materialen die gebruikt worden en de snelle ontwikkeling van het land.