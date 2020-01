Thibaut Courtois is op recordjacht. De Bilzenaar won zondag met Real Madrid de Spaanse Supercup, zijn elfde trofee al. “Thibaut zal me snel ingehaald hebben”, lacht Eric Gerets, tot nu toe de Limburger met de meeste prijzen, hij verzamelde er in totaal veertien.

Thibaut Courtois is nog maar 27 jaar en heeft al elf trofeeën in de kast staan. In zijn profcarrière speelde de Bilzenaar tot nu toe 36.911 minuten. Ruw geschat had hij de voorbije tien jaar dus 37 matchen ...