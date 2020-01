Kortrijk-verdediger Gary Kagelmacher heeft akkoord met Uruguayaanse topclub, Kandouss vervanger?

KV Kortrijk dreigt een sterkhouder te verliezen aan het Uruguayaanse Peñarol. De Kerels zitten in de beslissende fase in het transferdossier van Gary Kagelmacher. De leider in de Uruguayaanse eerste klasse wil de 31-jarige ex-international graag inlijven en heeft een contract voor twee jaar klaarliggen. Kagelmacher ziet een terugkeer naar zijn geboortestad Montevideo zitten en heeft ook een persoonlijk akkoord met Peñarol. De centrale verdediger is dit seizoen einde contract.