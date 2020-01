Aandeel Picanol geschorst op Brusselse beurs

Ieper / Brussel - De handel in het aandeel van de West-Vlaamse weefmachineproducent Picanol zal dinsdagochtend niet opgestart worden. Het aandeel is geschorst in afwachting van een persbericht. Dat meldt de beursregulator FSMA.

Picanol is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Het bedrijfssysteem is gehackt met ransomware, of gijzelsoftware. De hackers zijn vermoedelijk uit op losgeld.

Door de hacking ligt de productie in Ieper, waar 1.500 mensen werken, stil. Ook de vestigingen in Roemenië en China zijn getroffen door de aanval.

Het aandeel Picanol was maandag de dag uitgegaan op 65,00 euro, een verlies van 0,31 procent tegenover eind vorige week.