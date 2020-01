Middagpauze: alles behalve boterhammen voor het pc-scherm

Sommigen eten tijdens de middagpauze op het werk hun boterhammen op voor hun pc-scherm. Maar u kan eigenlijk ook veel socialere en gezondere activiteiten inplannen, zoals wandelen of schaken. “Mensen van elke leeftijd en lichamelijke conditie kunnen deelnemen.”

Net zoals je je spieren niet acht uur lang kan opspannen, moet je je brein (ook een spier) ook af en toe rust of afwisseling gunnen. Het is een van de tips van wellbeing consulent Ann De Bisschop. “Zet het idee dat je acht uur of langer aan één stuk moet kunnen presteren uit je hoofd. Las daarom elke twee uur een tiental minuutjes pauze in”, klinkt het in haar boek Aftellen naar maandag.

Ook over de middagpauze is De Bisschop formeel. “Eet je boterhammen of slaatje niet op of aan je bureau, bijvoorbeeld omdat je geen tijd hebt om te lunchen. Door net even weg te zijn van je werkplek, laad je jezelf op en maak je de weg vrij voor nieuwe, creatieve ideeën.”

Prikkels

Dat weg zijn tijdens de middagpauze, gaat overigens alle kanten uit. Sommige collega’s gebruiken de middagpauze om even te gaan joggen, kaarten of (tafel)voetballen met collega’s. Of voor yoga. Bij andere bedrijven zijn er tijdens de middag opleidingen, al dan niet onder de vorm van een zogenaamde learning lunch.

Bij waterzuiveraar Aquafin in Aartselaar gaat preventieadviseur Raf D’haen bijvoorbeeld haast elke middag een uurtje wandelen. “Zeer goed voor de preventie van lage rugpijn”, stelt hij. En wat goed is voor het lichaam, is ook goed voor de geest. “Door even weg te gaan van de werkplek, kan ik halfweg de werkdag de batterijen weer opladen en fris aan het tweede dagdeel beginnen. Loskomen van alle auditieve prikkels eigen aan een kantooromgeving en landschapskantoor, van telefoon tot mails, helpt me mentaal fit te blijven”, klinkt het.

Lees meer...

>

>

>