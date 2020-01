Cercle Brugge draait bij in stadiondossier na gesprek met burgemeester: “We staan open voor de plannen”

De evolutie in het stadiondossier was een schok voor Cercle Brugge maar maandagavond zijn de eerste plooien met de Brugse burgemeester Dirk De fauw glad gestreken. “We hebben garanties gekregen”, aldus Vincent Goemaere, die vanavond de fakkel van voorzitter Frans Schotte overneemt.

“We staan open voor de plannen van de stad langs de Blankenbergsesteenweg. We zitten echter nog met veel vragen die moeten ingevuld worden. We kregen wel de garantie dat er een oplossing komt voor de oefenvelden van de jeugd en tot er een nieuw stadion is, kunnen we ook op Jan Breydel blijven. Ik ben ervan overtuigd dat Cercle een economische en sportieve toekomst heeft in een nieuw en gezellig stadion voor 12.000 man. We wachten daar al 44 jaar op en het zal de identiteit van Cercle ten goede komen.”

In het gesprek met het stadsbestuur kreeg de delegatie van Cercle ook te horen dat de Raad van State een positief advies heeft uitgebracht over de site op de Blankenbergse Steenweg. Daardoor kan er een grote sportsite gemaakt worden, waar het stadion en oefencentrum van Cercle gebouwd kunnen worden.