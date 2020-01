Medewerkers aantrekken in 2020: vier trends

Een nieuw jaar is steevast hét moment voor goede voornemens, nieuwe uitdagingen én het voorspellen van nieuwe trends. Bij Pro Contact in Kontich, een specialist in online recruitment, ziet directeur Noud Baijens vier trends die zich in 2020 zullen doorzetten.

Pro Contact is sinds 7,5 jaar in Nederland actief in online recruitment. Midden vorig jaar kwam het bedrijf ook naar België waar het vanuit zijn kantoor in Kontich bedrijven aan personeel helpt door vacatures via sociale media kanalen te verspreiden. Een groot deel daarvan situeert zich in de Antwerpse haven en de regio Antwerpen.

“Momenteel hebben we er een vijftigtal vacatures lopen”, zegt Noud Baijens. “Met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt moet er op een andere manier worden aangeworven. De sociale media kanalen zullen alleen maar belangrijker worden”, zegt hij. Voor 2020 ziet de directeur van Pro Contact op dat vlak vier trends.

1. Nog meer sociale media gebruiken

“Social media worden al langer gebruikt bij het werven, zoals bijvoorbeeld LinkedIn. Maar het zal nog belangrijker worden”, voorspelt Baijens. “Veel jongeren en arbeiders komen niet eens op LinkedIn, maar deze mensen besteden wel vele uren op Facebook, Snapchat en Instagram. Ze zitten er meestal op voor de fun, maar net door via die kanalen ook vacatures te verspreiden, kan je hen bereiken en triggeren. Daarom zullen dit kanalen zijn waar in 2020 veel vaker op geworven gaat worden.”

“Het is daarbij ook belangrijk om naargelang de gezochte profielen de juiste kanalen te kennen en bewandelen. Arbeidersprofielen ga je vooral via Facebook en Instagram benaderen, voor jongeren is dit dan weer Instagram en Snapchat. Bedienden bereik je best via LinkedIn en Google”, geeft hij aan.

2. Vacature moet naar persoon toe

“In plaats van personen naar de vacature te laten komen, moet de vacature naar de personen komen”, gaat Noud Baijens voort. “Wat me in België als eerste opviel, is al die traditionele interim- en uitzendkantoren met etalages vol vacatures in drukke winkelstraten. Dat vinden we bij ons in Nederland zo ouderwets”, lacht hij.

"Door de vacatures tot bij hen te laten komen via de kanalen die zij graag gebruiken, en op de momenten waarop zij willen, hoeven ze niet door die winkelstraat. Op deze manier worden mensen die ‘latent’ werkzoekend zijn wel bereikt. Ook op de klassieke vacaturesites zouden deze mensen die vacatures nooit hebben gezien. We laten hen op deze manier ook zelf solliciteren, niet op een vastgelegd moment maar wanneer ze zelf willen, al is dat 's avonds laat of in het weekend.”

3. Van een voor een, naar een voor allen

Een andere trend volgens de bedrijfsleider is om velen in een keer, bijvoorbeeld via een campagne, te benaderen. “Met traditionele werving benadert de recruiter een persoon per keer. Dit is tijdsintensief en tegelijk zeer kostbaar, zeker met de krapte waardoor er bijzonder veel vacatures openstaan. Een campagne om velen tegelijk te benaderen, zal vaker worden gebruikt”, voorspelt hij.

“We kunnen bijvoorbeeld alle profielen van een bepaalde leeftijd met een bepaalde bachelor en in een straal van 10 kilometer linken aan een vacature om hen allen tegelijk te bereiken. Op die manier worden ze getriggerd om te solliciteren voor een job die op hun lijf geschreven is.”

4. Google for Jobs

Als laatste is er het wereldwijd uitrollen van Google for Jobs waarvan Baijens verwacht dat dit een grote invloed zal hebben op personeelswerving. Volgens hem wordt het hierdoor voor bedrijven mogelijk om goedkoop en snel hun vacatures in te vullen, waardoor het inschakelen van traditionele uitzendbureaus niet meer nodig is.

