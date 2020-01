Jordi Cruijff wordt technisch directeur van Ecuadoraanse voetbalbond

Jordi Cruijff gaat als technisch directeur aan de slag bij de voetbalbond van Ecuador. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Cruijff stopte in december vorig jaar als trainer van het Chinese club Chongqing Dangdai Lifan. Na anderhalf jaar in dienst bij de club in de Super League zei hij toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

In Ecuador gaat Cruijff weer samenwerken met Antonio Cordon, die vorig jaar werd aangesteld als sportief directeur bij Ecuador. Cordon haalde Cruijff in augustus 2018 naar China. Hij werkte toen als directeur bij Chongqing Dangdai Lifan. De zoon van de legendarische nummer 14 leek aanvankelijk in beeld te zijn als bondscoach bij Ecuador, maar Cordon stelde de Spanjaard Robert Moreno in deze functie aan.

Cruijff was eerder trainer bij Valletta FC (Malta) en technisch directeur bij AEK Larnaca (Cyprus) en Maccabi Tel Aviv (Israël). Ecuador ontbrak op het laatste WK. Het Zuid-Amerikaanse land begint de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar eind maart tegen Argentinië.